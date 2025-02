Un “unfollow” y un tsunami de especulaciones en torno a Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de ‘Amor a Cualquier Precio’

Si se pudieran musicalizar las notas a esta le cabría la canción “Sígueme y te sigo” de Daddy Yankee, cuya letra habla de seguirse en las redes sociales. Es que el “unfollow” de Afra Saraçoğlu a Mert Ramazan Demir, y luego en del él a ella desató una tsunami de rumores de separación que incluso llegó hasta elnueve.com. En medio, las grabaciones de la Tercera Temporada del suceso televisivo de Canal 9 Televida, ‘Amor a Cualquier Precio’, y también el fandom que, una vez más, sale a bancar la parada con estoicismo. Qué fue lo que pasó entre los protagonistas de ‘Yalı Çapkını’ este fin de semana.

La novedad de que Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir habían dejado de seguirse en Instagram mutuamente apareció en los portales turcos de noticias en horas de la tarde de este domingo – HOA = UTC + (-3)- . Y lo que al inicio parecía ser sólo un rumor de uno de los medios, del Gazete VIP, con el correr del tiempo los demás sitios comenzaron a comunicar lo mismo. Para el final del día la novedad ya daba la vuelta al mundo.

El “Unfollow” de Afra no es el primero, pudimos saber a través del periodista Onur Akay. Según el allegado a la pareja confirmó que, “si bien el hecho de que la pareja dejara de seguirse fortaleció los rumores de separación y ruptura” que los sobrevuelan desde hace tiempo porque rara vez se muestran en público juntos, y mucho menos en sus redes sociales.

Akay también confirmó que estaban enojados y dejaron de seguirse porque discutieron. “No se habían separado antes y, de hecho, tampoco se han separado ahora”, especificó llevando tranquilidad al fandom #AfRam.

“Afra Saraçoğlu se enojó con Mert Ramazan Demir por ser demasiado aficionado a la vida nocturna. Además, la actriz está enojada porque su novio en la ficción y en la vida real suele quedarse en su antigua casa en Cihangir, que ahora es su oficina. Y cuando la discusión escaló un poco se dejaron de seguir en Instagram. Pero todavía siguen viéndose y creo que pronto se reconciliarán”, afirmó con seguridad el periodista más cercano a la pareja protagónica del suceso televisivo de las noches de Canal 9 Televida.

Cabe destacar que el fandom #AfRam y #SeyFer ya habituados a este modus operandi de la pareja no se alteró mucho. De hecho y antes de que Onur saliera a desmentir que Afra y Mert estaba separados los y las chicas del fandom con sus comentarios salieron a poner paños fríos en las redes y a bajar la intensidad de todo.

Con comentarios del tipo: “Afra lo dejó de seguir, entonces Mert la dejó de seguir y la bloqueó. Cuando ella le quiso hablar y vio que la había bloqueado, ella lo volvió a seguir y adivinen qué pasó cuando lo vio en el set de #YalıÇapkını” y adjunta un gif del personaje de Seyfer persiguiendo a Ferit con un palo para pegarle.

