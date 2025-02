Tristeza en el mundo artístico: Murió el actor Atilio Veronelli

Desde la Asociación Argentina de Actores, confirmaron el deceso del director y actor. Tenía 65 años y una larga trayectoria en el ámbito artístico.

Este domingo 23 de febrero el mundo del espectáculo se vistió de luto luego de conocerse la muerte de Atilio Veronelli a los 65 años. A lo largo de su amplia trayectoria, Veronelli destacó especialmente en su faceta como comediante, siendo un referente de la risa y el talento en múltiples áreas del arte. La Asociación Argentina de Actores, a través de su comunicado, expresó sus sentidas condolencias a los familiares y seres queridos del artista, abrazándolos en esta dolorosa situación. Si bien hasta el momento no hubo un parte oficial sobre las causas de la muerte del artista, allegados a Veronelli le informaron al portal Teleshow, que habría ocurrido a causa de un infarto.

Una carrera en la televisión pero también en el mundo teatral

Nacido el 13 de octubre de 1959, Veronelli egresó de la Escuela Nacional de Arte Dramático, una de las instituciones más prestigiosas en la formación de artistas en Argentina. Además, se preparó con reconocidos maestros como Carlos Gandolfo y Carlos Rivas, lo que le permitió afianzar sus capacidades interpretativas y su visión del arte escénico. A lo largo de su carrera, demostró ser un artista completo, con una presencia destacada en teatro, televisión, cine y escritura, dejando un legado que sigue vivo en su amplia obra.

Su trayectoria en televisión incluyó participaciones en programas de renombre, como El mundo de Antonio Gasalla, Juana y sus hermanas, La niñera, Los Roldán, Casados con hijos y Los simuladores, entre otros. Además, como guionista, dejó una marca imborrable con obras como 90-60-90 Modelos y Los Grimaldi. Pero su carrera no se limitó solo a la pantalla chica. En teatro, fue creador de espectáculos icónicos como La mesa de los galanes, mientras que en cine participó en títulos como La peste y Matar al abuelito, mostrando siempre su inconfundible estilo humorístico.

A mediados de 2022, vivió un momento de salud delicado que preocupó a familiares, amigos y colegas del actor. El humorista fue hospitalizado debido a problemas respiratorios y una descompensación que requirió atención médica urgente. Según publicó Teleshow, el actor fue sometido a un cateterismo con el objetivo de evaluar si era necesario colocarle un stent para mejorar su estado general. Este no fue el primer inconveniente de salud de Veronelli, quien ya había enfrentado varios problemas cardíacos, incluyendo intervenciones previas en las que le colocaron múltiples bypass.

Problemas de salud

Santiago Cúneo, amigo cercano del actor, explicó en ese momento que el artista estaba bien atendido y de buen ánimo, a pesar de estar incómodo con la idea de guardar reposo. “Está bien atendido, solo un poco molesto porque no le gusta guardar reposo, pero se mantiene bien de ánimo y está conectado con su celular en todo momento”, afirmó Cúneo, quien estuvo con el actor en ese difícil momento.

Por otro lado, Juan Etchegoyen, para Mitre Live, también se comunicó con el representante de Veronelli, Marcelo Villanueva, quien le envió un audio del actor relatando en primera persona cómo se sentía. En la grabación, Atilio detallaba en primera persona su estado de salud y la falta de respiración que lo aquejaba. “El tema es que no tengo respiración, viste, camino cinco pasos y es como si hubiera hecho dos cuadras, y encima un cuadro de anemia”, explicó. También agregó: “Llegué y el médico me dijo ‘usted no está pálido, está transparente’. Me acomodo las sábanas y me canso, ese es el tema, así que bueno, esperemos que todo mejore y acá me tratan muy bien. Por el momento estamos surfeando este momento espantoso”.

Nazarena Vélez, amiga del actor también relató que Veronelli tenía antecedentes médicos importantes respecto a su corazón: “En 2014 tuvo una operación muy complicada en la que le pusieron ocho stents; ahora tuvo dos infartos y hoy me decía que estaba asustado porque le tienen que poner un catéter y no había podido hablar con su médico de cabecera”. A pesar de la angustia, la actriz se comprometió a visitarlo: “Este jueves lo visitaré en la unidad coronaria para ver en qué lo puedo ayudar”. Además, reveló que no tenía obra social en ese momento: “Está en Merlo porque no tiene obra social. Después de lo de la pandemia y una inhibición que le mandó una expareja que lo persiguió por todos lados, perdió su obra social”.

La salud del actor fue siempre un tema de preocupación para quienes lo conocían, especialmente después de las tragedias personales que atravesó. En 2011, sufrió la pérdida de uno de sus hijos en un accidente de moto. “Se llora todo el tiempo, se lo extraña cada minuto. Confieso que no he ido jamás al cementerio a dejarle flores, porque sería una forma clarísima de aceptar que está muerto, cosa que me niego. No lo veo, sé que está enterrado, todo, pero no voy a firmar ese papel. Es inadmisible”, expresó en una emotiva entrevista a cinco años de la muerte de su hijo.

Con su partida, Atilio deja un vacío irremplazable en la comedia argentina. Su talento único y su inconfundible humor, que lo convirtieron en una figura querida tanto en televisión como en teatro y cine, seguirán siendo recordados por generaciones de argentinos.