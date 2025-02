Sol Pérez, de ‘Cortá Por Lozano’, contó cómo se prepara para la llegada de su primer hijo

La panelista del programa de Vero Lozano detalló el nombre de su hijo y cuándo tiene posible fecha de parto.

Sol Pérez, brindó detalles sobre cómo se prepara para la llegada de su primer hijo junto a su marido Guido Mazzoni. La panelista del programa de las tardes de Canal 9 Televida, ‘Cortá Por Lozano’, contó qué nombre pensaron para el pequeño y en qué fecha estimada podría nacer.

El pequeño Marco Mazzoni llegará al mundo alrededor del 12 de abril, aunque dejó la puerta abierta a un posible adelanto: “Desde la semana 37 ya puede llegar, pero bueno, veremos”, expresó con ansiedad y ternura ante la consulta del periodista.

“Todavía no terminé de organizar algunas cosas”, reconoció, mientras transita la semana 30 de gestación con una energía inagotable. Ni siquiera la intensa ola de calor que azota al país logra derribar su entusiasmo:“Hay días que el calor se sufre más que otros, pero no me puedo quejar”, aseguró con optimismo y tranquilidad.

Si bien en un principio Aurelio era una opción para el segundo nombre del bebé, la pareja decidió descartarlo. “Lo limpiamos al padre con el Aurelio, era un montón. Pobre chico, iba a tener una carga enorme”, explicó con humor.

Sobre el caso, cabe recordar que hace poco más de un mes, al revelar el sexo del bebé en ‘Cortá por Lozano¡, el ciclo donde ella es panelista, Mazzoni destacó que “yo quería ‘Marco Aurelio’, pero me lo vetaron”, agregó. “¡Era un montón!”, defendió Sol su postura. “A mi me gustaba Aurelio solo, pero no, quedamos en Marco”, cerró la mediática. “Buscábamos nombres italianos y ese nos gustó. Es divino”, dijo Guido.

“Yo ya sabía de entrada. Estaba convencida. Capaz me veía más mamá de una nena, porque comparto mucho tiempo con mis sobrinas. Pero no, ¡varoncito!”, dijo Pérez en ese momento, emocionada

Como es habitual, Sol sigue con su estilo fit incluso en plena gestación, ya que adaptó su rutina con el aval de especialistas. Pero su pasión por el entrenamiento no tardó en generar polémica.

En redes, un usuario cuestionó su dedicación al ejercicio: “Esta obsesión que tienen con ejercitarse tiene que ser algún tipo de trastorno”, escribió @p_rcos2. El comentario se viralizó y cosechó miles de interacciones, pero la respuesta de Sol no tardó en llegar, y fue lapidaria:

“Se llama salud. Está avalado por médicos, entrenadores y expertos en salud. Pero seguro vos sabes más, la próxima te pregunto cómo llevar un embarazo saludable a vos”, disparó sin filtros