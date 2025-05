Se enamoró la última ganadora de Bake Off Famosos: Cande Molfese contó: “estoy hasta las p3l0t@s”

La actriz y conductora Cande Molfese contó que está de novia. La última ganadora de Bake Off edición famosos que se vio en la segunda mitad del 2024, dio detalles de su nuevo amor.

Cande Molfese se consagró ganadora de la última edición de Bake Off Famosos que se emitió por Canal 9 Televida en la segunda mitad del 2024. Este lunes la actriz y conductora le confesó a Andy Kusnetzoff que está de novia y “hasta las pelot…”, dijo con la cara ruborizada.

Si bien no dio a conocer la identidad de su nuevo amor, dijo desde hace cuántos meses están juntos y a quienes de sus seres queridos él ya conoce.

Todo se dio en medio de un debate que se generó sobre la relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat y la exposición mediática de su relación en Perros de la Calle del streaming Urbana Play, la actriz reveló que se encontraba en una situación parecida actualmente.

“¡¡Estoy de novia!!”, dijo a viva voz Cande en medio de una charla al aire con sus compañeros de trabajo. Y ante los aplausos y comentarios irónicos de sus pares, le dijo a Kusnetzoff: “Te va a caer bien”.

Segundos después, su compañera Sofi Martínez le preguntó cómo venía y ella respondió: “Estoy hasta las pelotas”.

“No me digas que con el que estás de novia es el que se quedó durmiendo en tu casa…”, le dijo Andy, quien conocía la historia de la actriz. “¿Podés creer?“, le contestó con una pregunta Cande, confirmando así los dichos del conductor. Y añadió: “Vengo desde enero, esto no es así no más”.

Además, Molfese reveló:“Es todo bastante reciente pero ya conoció a todas mis hermanas, a mi mamá, a mi papá no, conoció mi grupo de Violetta, pero todavía no conoció a mis amigas del colegio”. Y sobre algunas de las virtudes de su nuevo amor dijo: “Es bueno, me pasea a la nena (por Almendra, su perra), la cuida”.

Si bien aún no reveló el nombre de la persona en cuestión seguramente ya se verá alguna imagen en redes de la pareja.