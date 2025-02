¿Qué dice la prensa turca del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Así refleja la prensa otomana el escándalo que todo el verano ha sido tapa de los medios de toda la Argentina.

Esta vez fue a la inversa. El drama de Wanda Nara y Mauro Icardi salió de Argentina y caló en Estambul, al contrario de lo que sucede con las novelas que, por ejemplo, vemos en Canal 9 Televida. Y este lunes en un nuevo episodio, el desarrollo de la trama se trasladó a las calles de Estambul ya que el futbolista de Galatasaray está junto a “La China” Suárez en aquella ciudad, y Nara también. Así reflejan los medios turcos el culebrón argentino del verano.

Mientras el futbolista llegó con la China Suárez para que el Galatasaray analice cómo continúa su lesión, la conductora fue invitada después de ser galardonada con el premio a la Mujer del Año. Este lunes la expareja volvió a dar que hablar al mismo tiempo.

La flamante pareja participó desde la tribuna en el clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe. Allí fueron captados por las cámaras de ESPN, mientras miraban el partido de buen humor y muy relajados.

Muy cerca, en la misma capital turca, Wanda deslumbró con un despampanante vestido rosa que vistió para recibir su distinción. “Ganééé BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards. Thanks”, escribió, es decir “gané Mujer del Año en los Europe Awards”.

“Una noche soñada en Estambul”, completó la empresaria, quien posó junto a su premio y mostró cada detalle del vestido que eligió, un diseño que contaba con una larga cola, y que le calzaba como un guante a su cuerpo.

Mientras, los medios otomanos no salen de su asombro por todo lo que ha sucedido en el verano argentino, invierno del hemisferio norte. Varios programas de televisión cuentan las crónicas de todo lo que ha ido sucediendo día a día, así como los partales online.

Sobre esto último es que habla, por estos días toda Turquía. Lo titulan como “El tormentoso proceso de divorcio entre el futbolista estrella del Galatasaray, Mauro Icardi, y Wanda Nara”, poniendo el eje en las condiciones económicas que la empresaria le demanda al furbolista.