Parece un guión de las novelas turcas: Wanda Nara salió de la audiencia de divorcio con Icardi y se fue a cenar con Maxi López

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi escribió un nuevo capítulo. Esta vez desde Milán, Italia. La rubia empresaria cayó al juzgado en un auto de alta gama tuneado de rosa y para rematar, salió de allí y se fue a almorzar con Maxi López, su anterior marido.

Como si estuviera todo guionado para una telenovela turca de las que se ven en Canal 9 Televida, lo que sucedió este miércoles en Milán, Italia; parece sacado de esos formatos. Es que Wanda Nara salió de la audiencia de divorcio con Mauro Icardi, y en su Lamborghini rosa, se fue a cenar con Maxi López, su primer esposo.

La audiencia por el divorcio con Icardi comenzó pasadas las 17 horas italianas y terminó cerca de las 20, por lo que al salir del Tribunal de familia, la empresaria y los amigos con los que viajó —Natt Córdoba, Paula Barreiro y El Chaqueño, colorista de Hair Malambo—, salieron a cenar. Luego, se sumó Maxi López al grupo.

“Está Maxi López. No me puedo acercar mucho porque estoy de amigota con el peluquero que me pasa información, pero me dijo ‘yo te doy información, pero no faltes el respeto’”, relató para un programa de la televisión argentina una cronista que viajó especialmente para la cobertura mediática de este suceso.

Al ver las cámaras, el exjugador de River y el Barcelona decidió no dar declaraciones, pero se mostró cordial. Saludó con la mano, tiró un beso a cámara, se subió a la camioneta Mercedes Benz de Wanda y, mientras hablaba por teléfono, la empresaria se subió al Lamborghini rosa.

El trámite judicial por el divorcio legal entre la empresaria y el delantero del Galatasaray comenzó formalmente en Italia, donde residieron durante varios años. Y si bien estaba planeado que no superara la hora, el encuentro, por momentos, se tensó dilatando los tiempos.

Según fuentes judiciales los temas se centraron en: la división de bienes, el reclamo por deudas de alimentos y las acusaciones de adulterio contra Wanda.

Záffora relató que, de acuerdo a las fuentes cercanas al proceso, Wanda y Mauro no se dirigieron la palabra, se sentaron separados y casi no se miraron durante toda la jornada. Al finalizar, la tensión era palpable. En sus redes sociales, Yanina Latorre compartió detalles que le llegaron desde Milán: “Wanda y Mauro se mataron. Escándalo. Puteadas. Gritos. Él va por todo. No cede, no negocia”.

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Maxi López, exmarido de Wanda y padre de sus tres hijos mayores. Desde el primer momento, su presencia generó especulaciones. De acuerdo a la información de Laura Ubfal, el exfutbolista estuvo en las inmediaciones del tribunal desde temprano, aunque evitó los flashes y se mantuvo en silencio.