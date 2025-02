Noche de escándalo y expulsión y un re-ingreso inesperado en ‘Gran Hermano’

El dueño de casa ya le había advertido que no diera información del afuera. Hizo oídos sordos y eso le costó la expulsión. Lo peor es que se fue pensando que vería a Nano pero no. Escándalo y expulsión en la pantalla de Canal 9 Televida.

Jenifer Lauría se convirtió en la primera expulsada de esta temporada en ‘Gran Hermano’. Una noche de mucha tensión se vivió en la pantalla de Canal 9 Televida con su abrupta salida de la casa, su especulación con reencontrarse con Giuliano y un nuevo participante que entró en su lugar.

Desde el inicio de esta edición, Gran Hermano dejó en claro que cualquier referencia a lo que ocurre fuera de la casa está estrictamente prohibida. Sin embargo, Jenifer, quien había reingresado al reality tras el repechaje, no cumplió con esta norma.

A lo largo de su segunda etapa en el programa, la participante fue advertida en varias oportunidades por sus comentarios sobre el exterior. Como castigo, ya había sido sancionada y enviada a placa de nominación, pero esto no bastó para frenar su conducta.

La situación llegó a su punto límite este jueves 6 de febrero, cuando Jenifer protagonizó una fuerte discusión con Chiara Mancuso, en la que dejó entrever que su regreso estaba vinculado al interés del público por su relación con Giuliano Nano Vaschetto, otro de los participantes. Estas declaraciones violaban directamente la consigna de aislamiento impuesta por el programa, lo que llevó al Big a tomar la drástica desición de expulsarla.

Como resultado, Jenifer tuvo que dejar la casa sin valija, por la puerta giratoria, ante la sorpresa de sus compañeros, quienes no esperaban que el castigo fuera tan severo. “Igual chicos me voy feliz, todo lo que quiero lo tengo afuera”, fueron las últimas palabras de la participante dentro de la casa. De todos modos, ella no sabía que Nano iba a ingresar en su lugar y estaba en el SUM aguardando su turno mientras ella se retiraba.

Para sorpresa de todos, salió Jenifer y el que volvió a la casa fue Giuliano Vaschetto, su pareja. Por lo que no se vieron. Su ingreso no es una sorpresa para el afuera, ya que en la instancia del repechaje, él fue uno de los participantes que estuvo muy cerca de volver al juego, así Gran Hermano decidió que esta era la oportunidad para su retorno.

¿Qué pasará y cómo vuelve a cambiar el juego en ‘Gran Hermano’? Es algo que vas a tener que averiguar sin perderte ninguna de las galas del programa que paraliza al país y que ves en Canal 9 Televida todas las noches.