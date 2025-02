“No voy a mover un dedo” dijo Jorge Rial tras la nueva detenicón de su hija Morena

Hace menos de diez días estuvo detenida. Ahora fue en el marco de una causa por robo bajo la modalidad de “escruche”.

La situación judicial de Morena Rial sumó un nuevo episodio luego de quedar detenida en las últimas horas en un hotel del microcentro porteño, en el marco de una causa por robo bajo la modalidad de “escruche”. Sin embargo, no es la primera vez que la joven de 25 años enfrenta problemas con la Justicia.

Morena quedó detenida la madrugada de este miércoles en un hotel de Cerrito y Lavalle. Según fuentes policiales, la joven tenía en su poder elementos robados y su detención se produjo tras un seguimiento de varias semanas. Está acusada de participar en un robo bajo la modalidad de “escruche” en San Isidro.

Conmovido, el periodista expresó su angustia en diálogo con C5N: “Lo que siento ahora es vergüenza, dolor y preocupación por mi nieto. No hay un manual para ser padre, hice todo lo que pude”.

“Ser padre no es fácil. Intenté darle lo mejor, me equivoqué y también acerté, pero ella tomó sus propias decisiones y ahora tiene que hacerse cargo“, agregó.

Además, el conductor lamentó la exposición mediática del caso y pidió respeto: “Se está hablando mucho, pero esto es un tema judicial. Yo no tengo nada que ver y no voy a intervenir. No voy a mover un dedo“.

Rial dijo que lo que más lamenta es el futuro de su nieto, Francesco Benicio. “Lo único que me importa es mi nieto. Se va a quedar conmigo hasta que esto se aclare“, aseguró.

El último arresto

El pasado 23 de enero, Morena también fue arrestada en Martínez tras un operativo policial que la vinculó con un presunto intento de robo en banda. En aquella ocasión, la hija del periodista Jorge Rial fue encontrada en un Fiat Cronos gris junto a cuatro acompañantes y un bebé. Dentro del vehículo, la policía halló herramientas como guantes, una barreta y un destornillador, lo que reforzó las sospechas de que planeaban cometer un robo.

El operativo se desplegó luego de que un vecino denunciara que desconocidos habían bajado la térmica de su casa en la calle Yapeyú, aparentemente con la intención de desactivar alarmas y cámaras de seguridad. Gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia, se identificó el auto en el que se trasladaban los sospechosos, lo que permitió su rápida localización.

A pesar de los indicios, como el hecho de que algunos de los ocupantes del vehículo tenían antecedentes penales, la Justicia determinó que al no haberse concretado el delito, los detenidos recuperaran la libertad a las pocas horas.