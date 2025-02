“No quiere a Afra Saraçoğlu en la serie”: Una nueva turbulencia mediática golpea a ‘Amor a Cualquier Precio’

La serie de las noches de Canal 9 Televida, ‘Amor a Cualquier Precio’, atraviesa momentos de mucha turbulencia mediática en su país de origen. Con el rating a la baja, el fandom #AfRam #SeyFer enojado y la pareja protagónica en un momento tenso de su relación, se filtró información sensible al respecto.

‘Amor a Cualquier Precio’, la serie de origen turco que se ve todas las noches en Canal 9 Televida enfrenta, por estos días, una gran turbulencia mediática en Turquía. Se conoció una información sensible que se suma al combo explosivo de problemas que por estos días marcan el ritmo de ‘Yalı Çapkını’. Un periodista turco aseguró que la raíz de todo el inconveniente se basa en un asunto entre Onur Güvenatam y una de las figuras centrales de la tira.

Con el rating a la baja, el fandom #AfRam #SeyFer enojado con los guionistas y el productor, Onur Güvenatam y la pareja de actores protagonistas, Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, atravesando una crisis parecen marcar un rumbo poco favorable para lo que queda de rodaje y emision de la serie que es furor en ventas en el mundo, ‘Yalı Çapkını’, o como se conoce en Canal 9 Televida, ‘Amor a Cualquier Precio’.

El quiebre en esta historia comenzó a escribirse con el comienzo de lo que fue la Segunda Temporada, capítulos que aún no llegan a la pantalla mendocina. Es que allí el equipo que comanda Güvenatam dejó ir al guionista principal por lo que la historia comenzó a tomar un pulso y una orientación distinta que, particularmente, al fandom #SeyFer no le agradó en lo más mínimo.

Para cuando la Tercera Temporada se estrenó en Turquía en diciembre pasado, lo que era una incipiente grieta se terminó por abrir y el fandom le dio la espalda en rating y métricas de redes el proyecto que salió desde Estambul en 2022 para conquistar el mundo. La historia de Seyran y Ferit ya casi no tenía escenas y era “todo muy rebuscado y forzado, hay muchas contradicciones entre lo que los personajes muestran y dicen al comienzo y lo que va sucediendo luego”, según las propias palabras de las fanáticas que elnueve.com pudo obtener.

A eso se sumó que en la última semana la pareja protagónica de la novela, Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, quienes además son pareja en la vida real están atravesando una fuerte crisis.

Sin embargo, según lo que severó el periodista Bilal Özbilge en el programa ‘Söylemezsem Olmaz‘, todo se debería a que “Onur no quiere a Afra en la serie”. Y detalló diciendo: “El problema con #YalıÇapkını no es la relación entre Afra y Mert, sino más bien entre Afra y Onur. Onur no quiere #AfraSaraçoğlu en la serie.“

Desde OMG, la casa que produce la serie no han confirmado ni desmentido nada, aún. Lo cierto es que a medida que los capítulos de la Tercera Temporada avanzan el rating decae más y el fandom se muestra más enojado en las redes por la decepción de no poder volver a tener escenas románticas entre Mert y Afra.

Especulaciones sobre la cantidad de capítulos de esta temporada que actualmente se está filmando y emitiendo en Turquía, y la posibilidad de una Cuarta Temporada sobran. No hay datos certeros, por ahora. Mientras, aprovechá y disfrutá de la Primera parte de ‘Yali Çapkini’ en Canal 9 Televida, todas las noches de lunes a viernes, a las 10.30 pm hora de Argentina.