Llegan nuevos participantes a ‘Gran Hermano’ enterate de quiénes se trata

El reality de Canal 9 Televida suma nuevos integrantes desde el próximo lunes. Mirá quiénes son.

El próximo lunes ‘Gran Hermano’, el reality de Canal 9 Televida, suma nuevos participantes, según confirmó el periodista Agustín Rey. Se sumarán ocho nuevas personas desde el lunes 10 de febrero, “toda gente del casting, gente que en su momento quedó como suplente”, detalló Rey.

Si bien no se conoce de quiénes se tratará, el periodista Agustín Rey adelantó en Argenzuela (Radio 19) quienes serán dos de ellos. En primer lugar, reveló que“va a entrar una mujer que no es argentina, no es una persona famosa”, no es uruguaya “porque ya está Santiago”.

“Otra chica que algunos la conocen por TikTok, que tiene su público. No sé si es tan popular pero un nicho la conoce”, concluyó.

El regreso de Nano

Giuliano Vaschetto regresó a la casa de Gran Hermano tras la salida de Jenifer Lauría, echada por el “Big” por haber violado en reiteradas oportunidades una regla fundamental: no hablar de lo que sucede fuera de la casa.

No se cumplía aún un mes de su reingreso a la casa cuando Jenifer se fue expulsada, esta vez de forma definitiva. El motivo de la decisión fue por haber roto, en más de una oportunidad, el aislamiento, un requisito fundamental para el desarrollo de la competencia. La gota finalmente derramó el vaso y el “Big” no la perdonó.

En su lugar, ingresó Nano, quien había estado esperando en el SUM de la casa listo para entrar mientras expulsaban a su novia. Previamente, en el repechaje, Santiago del Moro había adelantado que, si algún participante abandonaba la competencia o era expulsado por alguna razón, Giuliano tendría la oportunidad de regresar. Por suerte para él, no hubo que esperar mucho tiempo para que esta situación se diera dentro de la casa.

No te pierdas este domingo la gala de eliminación y el día lunes la llegada de los nuevos participantes, todo lo podés ver por Canal 9 Televida.