“La secuencia es CINE y merece un GOYA”: Le mostraron a su novia teniendo sexo con otro hombre y salió corriendo a buscarla

El reality de origen español ‘La Isla de las Tentaciones’ se volvió viral por la inesperada reacción de un concursante al ver a su novia teniendo sexo con otro hombre.

Los protagonistas de esta noticia son José Carlos Montoya y su novia Anita Williams, ambos participan de un reality llamado “La Isla de las Tentaciones” que se realiza en España, y la novedad que se hizo viral está relacionada a la reacción de Montoya cuando vio a su pareja teniendo sexo con otro hombre.

El programa reúne a cinco parejas en República Dominicana y los rodean de solteros y solteras con la idea de tentarlos a que sean infieles y cumplan con sus fantasías.

Así Anita, la novia de Montoya cayó en el encanto de Manuel pero lo que impactó fue la reacción del novio, al ver en vivo y en directo por una pantalla junto a la conductora del show, Sandra Barneda, cómo su pareja tenía sexo con otro hombre.

La primera reacción del hombre fue gritar contra la pantalla: “¡Me has reventado! ¡Llora! ¡Llora con ese escombro! ¡Eso es lo que quieres en tu vida!”. “¿Por un papa frita vas a llorar?”, escuchó Montoya a Manuel decirle a Anita. “Te vas a arrepentir toda tu vida de esto. ¡Me has reventado por dentro!”, contestaba de nuevo Montoya, esta vez echándose a llorar.

Manuel y Anita comenzaron entonces a tener sexo y Montoya no pudo resistirse más. El participante salió corriendo por la playa y tras él Sandra Barneda pidiéndole que regresara. “¡Montoya, vuelve! ¡Montoya, por favor!”, le suplicaba la presentadora. Él no le hizo caso y finalmente llegaba a donde estaba su novia gritando: “¡Me has reventado!”. Algo que Manuel y Anita llegaron a escuchar desde dentro de la habitación.

La reacción de los usuarios de las redes no tardó en llegar. Comentarios hacia el estado físico del camarógrafo que pudo seguir la corrida de Montoya por toda la playa, las tomas, el drama y demás mostraron el ingenio y la creatividad puestos al servicio de lo que el video mostró.

Acá compilamos los más ocurrentes posteos.

Estaba buscando info de los aranceles EEUU y me topo con esto de ‘Isla Tentaciones’. No sé quien es Montoya ni que le pasa, pero parece que su novia es la que sale retozando en la pantalla con otro. La secuencia es CINE, paso de los aranceles y el cámara merece un Goya. pic.twitter.com/cdYHjlSnyV — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) February 4, 2025

sandra persiguiendo a montoya por la playa es esta#LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/lZK1sXykIw — 🫶🏻 (@luunnik) February 4, 2025