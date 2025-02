La muerte de Gene Hackan y su esposa, con varias líneas investigativas

Un hecho luctuoso opacó los brillos del mundo del espectáculo mundial, cuando se supo que en la madrugada de hoy, el actor Gene Hackman y su mujer fueron encontrados muertos en su casa de Nuevo México. Son varias las hipótesis posibles que se investigan. “Habían estado muertos por al menos un día”, contaron los medios.

Nos parece mentira cuando los héroes de carne y hueso, que encarnan los más diversos personajes en el cine, nos demuestran que la finitud alcanza a todos. Aquellos actores con los que quizá crecimos, y vimos en diferentes generaciones, películas y cine quizá un día, son parte de titulares impensados. Porque aunque todos tengamos un final, la intriga e incertidumbre de un hecho de muerte confusa e inesperada es un un doble golpe.

En el día de hoy se dio a conocer mundialmente que Gene Hackman, de 95 años, y su esposa Betsy Arakawa, de 63, fueron encontrados sin vida en su hogar en Santa Fe, Nuevo México. La pareja fue hallada junto con uno de sus perros, también fallecido, mientras que otras dos mascotas lograron sobrevivir.

El primer documento oficial

Un primer documento policial da detalles sobre el trágico hallazgo en la casa del actor: Según informó a TMZ el Sheriff del Condado de Santa Fe, Adan Mendoza, los cuerpos fueron encontrados tras la llamada de un vecino preocupado por el bienestar del actor y su esposa. El alerta llevó a que los oficiales visitaran la casa de la pareja, ubicada en Old Sunset Trail, para hacer un “chequeo” de los residentes. Según el affidavit de la policía, los oficiales notaron que la puerta principal estaba abierta y sin seguros. Luego descubrieron los cuerpos sin vida deHackman y Arakawa, y el de uno de sus perros. Inmediatamente, los oficiales se retiraron de la escena y solicitaron una orden de allanamiento para llevar a cabo una investigación más detallada.

El sheriff explicó a TMZ quela orden de registro es un procedimiento habitual para descartar o encontrar evidencia de un posible crimen. Mendoza además declaró que, aunque no había signos visibles de trauma en los cuerpos, la causa exacta de la muerte aún no se ha determinado. Según los forenses, los cadáveres ya tenían al menos un día en el lugar. En ese momento, no registraron signos de fuga de gas.

“Podría tratarse de un doble homicidio, suicidio, muerte accidental o causas naturales”, indicó el sheriff al tabloide. La investigación sigue en curso, y las autoridades han enfatizado que no descartan ningún escenario.

El cuerpo de Hackman estaba en el mudroom, espacio al ingreso de la vivienda, mientras que el de su esposa estaba en un baño junto a un calefactor. La agencia de noticias detalla que había un frasco abierto de medicamentos y pastillas esparcidas por la encimera cerca de la pianista.

La teoría familiar

Mientras la policía evalúa distintas posibilidades, la familia del actor sostiene la hipótesis de que Hackman y su esposa podrían haber fallecido debido a intoxicación por monóxido de carbono.

La hija del actor, Elizabeth Jean Hackman, habló con TMZ y argumentó que “la causa podría haber sido gases tóxicos”. Ella reiteró que no había signos de violencia en el lugar.Para descartar riesgos en la escena, la empresa de gas y el departamento de bomberos también acudieron a la casa para asegurarse de que no hubiera emanaciones tóxicas peligrosas para los investigadores de la policía.

Hasta el momento nada se descarta, y sólo el luto por la gran pérdida física del matrimonio, es la realidad tangible.