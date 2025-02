La hija de Susana Giménez, Mercedes Sarrabayrouse, internada de urgencia

La hija de la Diva de los teléfonos había sido intervenida de la cadera en Estados Unidos pero desde anoche está en el Mater Dei. ¿Qué le pasó?

Hace unos días Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez, sufrió un accidente que terminó con una fractura de cadera. Como todo sucedió en Miami, allá mismo la intervinieron quirúrgicamente. Ambas regresaron al país el 17 de febrero pasado, pero este jueves a las 23.30 debieron ir de urgencia al Mater Dei, y allí quedó ingresada la mujer de 62 años. Todos los detalles en esta nota.

Ssegún publica Teleshow de Infobae, Mecha ingresó ayer cerca de las 23.30 en el sanatorio Mater Dei, ubicado a pocas cuadras de su domicilio de Barrio Parque. Desde su entorno, aseguraron que la mujer de 62 años está con un fuerte dolor, fruto de la cirugía, lo que sumado a las altas temperaturas y la reciente intervención llevaron a Giménez tomó la decisión de internarla. Durante todo este proceso está acompañada por Alejandro Druetto, traumatólogo y el médico de confianza de la familia, y todo se maneja en un profundo hermetismo, al punto que la diva no quiso hacer declaraciones ante la guardia periodística que la esperaba en su domicilio.

Susana y su hija regresaron al país el 17 de febrero y la icónica conductora se mostró preocupada por la salud de Mecha. En diálogo con Puro Show, la presentadora describió el estado de salud de su hija y lo difícil que fue la experiencia en el exterior. “Estoy más o menos, ella está muy molesta porque está operada. Por suerte durmió todo el viaje, está con muchos calmantes. Fue un momento horrible, que te pase algo así afuera… la verdad horrible”, confesó con gesto serio.

Acto seguido, dio más especificaciones de lo que sucedió para que Mecha fuera hospitalizada. “Tuvo una caída en el garaje de casa. Se cayó. Se cayó muy mal, no vio el escaloncito del garaje, yo creí que se había matado, impresionante”, relató. El golpe fue severo y provocó una fractura de cadera con desplazamiento, según aclaró la conductora. No es la primera ocasión en la que atraviesa un problema de salud en la zona, pero en esta oportunidad el diagnóstico fue más grave. “La otra vez no fue fractura, ahora sí, y encima hubo desplazamiento”, aseguró Su.

No es menor recordar que a mediados del año 2024, Mecha tuvo que someterse a una operación de cadera y en aquella oportunidad fue atendida en el Sanatorio Otamendi. “Mecha sufre artrosis, entonces van a hacer un reemplazo de prótesis. Para llegar a la cirugía es porque ya sufría mucho dolor, si no la evitan”, explicó Natalie Weber, panelista de Desayuno Americano, en el ciclo de América.

La hija de la diva continuará su recuperación en Argentina bajo supervisión médica. Con una prótesis colocada en la cadera y un tratamiento de rehabilitación por delante, se enfrenta a un proceso de adaptación y cuidados. Mientras tanto, Susana, que suele planear con anticipación su año laboral y personal, se enfrenta a un escenario plagado de incertidumbre. “No tengo ni idea qué voy a hacer”, admitió, dejando abierta la incógnita sobre su futuro profesional, y completamente centrada en el proceso de recuperación de su única hija.