¿Jugó a dos puntas? Yildiz descubre que Kerim sale con Şahika en ‘Pasión Prohibida’

Yildiz ya no puede ocultar más lo que le pasa con Kerim, pero a él ¿le pasa lo mismo o es todo una mentira? Mirá lo que se viene en ‘Pasión Prohibida’ en Canal 9 Televida.

Yildiz ya no puede disimular, o si acaso lo logra es con dificultad y para los ojos ajenos, lo que Kerim le genera. Puede que no sea necesariamente amor, pero al menos un intenso deseo, es seguro que sí. Sin embargo, una información que el tiempo dirá si es verdadera o no, sale a la luz y tira abajo su ilusión. Mirá lo que la joven Yilmaz descubre en ‘Pasión Prohibida’, la novela turca de las siestas de Canal 9 Televida.

La madre de Yildiz, Asuman, está desesperada intentando, como sea, que su hija regrese a los brazos de Halit. Tal es su empeño que fue a hablar con Ender para que ésta convenza a Yildiz de que Kerim tiene a alguien más. Como la esposa de Kaya le dice que ella no intervendrá en algo así, la señora va de lleno al despacho de Halit.

Pero para sopresa de todos, hasta del propio Kerim, cuando Asuman acusa al joven director de ir tras Yildiz en la cara de Halit, llega Şahika y agarra al nuevo director del brazo. “Kerim y yo llevamos un tiempo, pero lo hemos llevado con discreción por el bien de la empresa”, explica ella.

Al llegar a casa, Asuman no ha perdido el tiempo y le ha contado a Yildiz la noticia. ¡La joven se ha quedado en shock! ¿Cómo podía estar Kerim saliendo con Şahika? ¡Si había estado hace nada con ella! ¿Qué va a hacer ahora la joven?

Para saber cómo avanza esto no te pierdas el episodios de ‘Yasak Elma’ de este miércoles en Canal 9 Televida.