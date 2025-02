Gran Hermano: Una exparticipante anunció por video que se casa, mirá de quién se trata

Carla De Stefano, más conocida como “Chula”, participó de la edición 2022 de Gran Hermano, reality que actualmente está en la grilla de Canal 9 Televida. Su paso por la casa más famosa del país fue fugaz, luego mantuvo un bajo perfil hasta que de una manera muy original le contó a sus seguidores que se casa. Mirá.

Con un ostentoso y divertido video, la ex participante de Gran Hermano subió un video junto a Huguito donde se los ve cambiados para la ocasión, con anteojos y cotillón para celebrar la gran noticia.

Pero eso no fue todo, ya que Carla De Stefano y su pareja sostenían un cartel que decía: “Nos casamos. 12-04-25”. Por último, la influencer escribió: “Sí!!! Luego de 5 años… Nos casamos!!!!”. El posteo cosechó más de 7 mil “Me gustas” y muchos comentarios donde felicitaban a ambos.

Mientras aun estaba en el reality, la hermanita reveló detalles de su historia de amor: “Un mes antes de que me tenga que sacar la mama conocí a Huguito por Tinder”, y sumó con emoción: “Me había enamorado un montón de ese hombre en tan solo un mes y me estaba despertando de la anestesia con él haciéndome mimitos en la frente y haciéndome compañía. Lo conocí en mi peor momento, entonces ¿cómo no va a ser el amor de mi vida?”.

Recordemos que el paso de Carla De Stefano por el reality más visto de Telefe fue muy corto, ya que Chula decidió abandonar la competencia por extrañar a su pareja y sus 4 hijos.