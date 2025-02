Ender sigue su instinto se salva de que Şahika la mate pero además descubre su punto débil: Así avanza ‘Pasión Prohibida’

Pasión Prohibida’ te pondrá lo pelos de punta, primero con un intento de asesinato y luego con la búsqueda de venganza de la sobreviviente. No te podés perder lo que se viene en la novela de las siestas de Canal 9 Televida.

La maldad de Şahika no tiene límites y lo ha demostrado una vez más. Intenta asesinar a Ender enviándola en una camioneta que tiene un accidente de tráfico. Para sorpresa de la hermana de Kaya, Ender se bajó unos minutos antes por que lo que cuando se encuentran en la empresa, cara a cara, Şahika se queda de piedra al ver a Ender allí parada viva y como si nada.

Pero eso no será todo. Ender sospechando desde siempre de su cuñada se bajó del vehículo antes que algo le pudiera pasar, sin embargo no ha olvidado nada y ahora la madre de Erim y Yiğit no se quedará de brazos cruzados. Mirá lo que se viene.

Kerim llega al Holding Argun contratado por Şahika. Ender intenta sonsacarle información a su cuñada sobre Kerim. Ella, además, sabe que entre este joven y Yildiz ocurre algo, por eso quiere estar al tanto de todo.

“Quiero tener un equipo joven y dinámico”, le comenta Şahika a su cuñada con respecto a la reciente contratación de Kerim. Ender le comenta que ha escuchado en la empresa que el nuevo director es tan guapo que las tiene a todas locas… ¡e insinúa que a ella también! ¿Estará interesada la hermana de Kaya en Kerim?