En una gala récord, Chiara devoró venganza en ‘Gran Hermano’

Chiara fue quien terminó definiendo el repechaje en ‘Gran Hermano’. Se vivió una gala en donde la lectura del juego y la estrategia fueron determinantes en el juego de Canal 9 Televida.

Este martes se vivió una gala récord en ‘Gran Hermano’. Con números de rating altísimos y la tensión palpitándose a cada segundo, la casa más famosa del país modificó su rumbo de juego en la pantalla de Canal 9 Televida.

Se produjeron dos hechos, que concatenados definieron el camino. Primero, fue Chiara quien leyendo el juego, pensando y aplicando venganza y estrategia definió que la persona que volvía a la casa era Renato y no Giuliano. Luego, Claudio Papucho Di Lorenzo reafirmó su dominio al conseguir el liderazgo por segunda semana consecutiva.

Con un empate de seis votos por lado en el repechaje, le tocó a Chiara Mancuso tomar la responsabilidad de inclinar la balanza para definir si quien volvía al juego era Renato o Giuliano. Y lo hizo, pero a un precio muy alto.

La historia entre Chiara, Nano y Jenifer definió el voto de la joven este martes. Es que con las heridas todavía frescas por la traición de Nano hacia ella, la chica respiró hondo y. dijo: “Nano fue un gran jugador y me ayudaría mucho. Debería demostrarme que puedo volver a confiar en él, pero acá no puede hacerlo. No me convence porque ya me ha prometido cosas que no pudo cumplir”.

El silencio era absoluto. Las miradas oscilaban entre Nano y Chiara, expectantes. Fue entonces cuando ella lanzó la frase que terminó de sellar el destino de su excompañero: “Cuando te enamoraste, te desenfocaste, y yo tengo que preocuparme por mí”.

Acto seguido, pronunció el nombre que todos esperaban con ansiedad: “Mi voto es para Renato”. Y el estallido fue inmediato. El gesto de Nano cambió por completo. Sus ojos, que hasta ese momento parecían mantener la esperanza, se oscurecieron. No pronunció una sola palabra, pero su silencio lo dijo todo. Se dio media vuelta, dejó de mirarla y, sin disimular su enojo, se fue sin saludarla.

Para Chiara, la carga emocional fue demasiado. Apenas terminó la votación, se quebró en llanto. Sabía que había tomado una decisión difícil, pero no esperaba una reacción tan dura por parte de su compañero. La traición, en la casa de Gran Hermano, siempre tiene consecuencias.

Por el otro lado, Claudio se consagraba como líder nuevamente. Y dentro de sus beneficios contaba con la fulminante que se la disparó a Santiago Algorta. Así la placa de cara al domingo comienza a recolectar nombres.

Para saber cómo sigue todo, no te pierdas ‘Gran Hermano’ este miércoles al término de ‘Yali Çapkini’ en Canal 9 Televida.