Emilia Mernes impactó en un vestido súper transparente, de Cavalli

Enfundada en un diseño de transparencias negro de Roberto Cavalli, tan sugerente como sensual. Así se la vio a la cantante Emilia Mernes en los premios “Lo Nuestro 2025”, donde se corona a lo mejor de la música hispana. La oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, apareció en la alfombra roja con un elegante diseño de corte asirenado, y transparente que no dejó mucho espacio a la imaginación.

Para esta ocasión, Emilia adoptó un vestido de la colección Crucero 2024 de Cavalli. En concreto se trató de un diseño de encaje, súper transparente, con cut out, un vertiginoso escote en V, con espalda cavada e impactantes bordados de serpientes al tono.

En cuanto a su beauty look, llev´su pelo suelto con mivimiento y en cuanto al make up, apostó por la tendencia glowy y además sumó unos brillitos debajo de sus ojos, que ya se volvió su sello personal.

La joven artista tenía 8 nominaciones, lo que la convirtió en la argentina con más reconocimientos de este año. Entre ellas se encuentra Canción del año, Mezcla perfecta y Canción mexicana del año (“Perdonarte ¿para qué?” con Los Ángeles Azules), Mejor combinación femenina y Canción Pop del año (“La_Original.MP3” con Tini), Colaboración del año (“Alegría” con Anitta y Tiago PZK), Artista Pop Femenina del año y también Mejor álbum pop del año (MP3).

En una apuesta lencera en escenario

Después de su impactante paso por la alfombra, Emilia Mernes se subió al escenario para desplegar su talento y, una vez más, reafirmó su audacia. Para su performance, eligió un jugado conjunto de corpiño y bombacha negro bordado con pedrería y botas de caña alta a juego.

Como complementos sumó un bodychain plateado en la cintura, también con pedrería, a juego con una gargantilla, brazaletes y aros. El pelo suelto peinado con ondas voluminosas completó el estilismo.

Mernes y su sensual colaboración con la brasileña Luisa Sonza

Este jueves por la noche Emilia Mernes lanzó su nueva canción titulada “Bunda”. Se trata de una pieza pop revestida con elementos del funky carioca y cantada mitad en español y mitad en portugués, dado que se trata de una colaboración con la cantante brasileña llamada Luisa Sonza.

En el clip, ambas popstars aparecen en un escenario de playa que se ve similar a Río de Janeiro, luciendo bikinis ajustadas y haciendo twerking, mientras están rodeadas de gente. El baile sensual que practican ambas es un claro guiño al título de la canción: “bunda” es una palabra del slang brasileño que si se lo traduce al argentino significa “cu…”. “Suena este funk y me pone a mover la burra / Y se le ve en la mirada cómo disfruta, me disfruta”, entona la argentina en una parte de la canción, como para que no quede ningún tipo de duda a qué se está refiriendo.

Para acompañar este lanzamiento, Emilia agregó un emoji de durazno a su nombre en su perfil de Instagram: en el lenguaje digital de las redes sociales, esa fruta funciona como sinónimo de las partes traseras de una mujer. Luisa Sonza es una de las cantantes más populares de Brasil en la actualidad. Con 26 años se posicionó por su versatilidad musical, explorando géneros que van desde el pop y el funk brasileño hasta el reggaetón. Cuenta con éxitos como “Braba” y “Modo Turbo” (en colaboración con sus compatriotas Anitta y Pabllo Vittar) que se apoyaron en su voz y también en su estilo atrevido. También es conocida por su activismo en redes sociales, promoviendo causas como el empoderamiento femenino y la aceptación de la diversidad.