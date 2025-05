De no creer: un nene con autismo perdió su peluche de apego y quien lo encontró quiso cobrar más por devolverlo

El juguete es clave en la rutina del niño, ya que lo lleva a la escuela y a sus terapias. La familia inició una campaña para recuperar a “Tito”, el peluche de apego pero lo que parecía una búsqueda solidaria terminó en amenazas y extorsión.

Un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) extravió su peluche de apego el miércoles por la tarde en las inmediaciones de la plaza departamental de Tunuyán. El juguete, llamado Tito, no es un objeto cualquiera: acompaña al menor todos los días a la escuela, a sus terapias y otras actividades, siendo fundamental para su bienestar emocional.

La familia inició una campaña en redes sociales pidiendo ayuda a los vecinos para recuperarlo. En un principio, confiaron en la solidaridad de la comunidad, pero al no tener respuestas, decidieron ofrecer una recompensa de $100.000. Sin embargo, en lugar de recibir ayuda desinteresada, comenzaron a llegar mensajes falsos, intentos de engaño y hasta extorsiones.

Ayelén, la madre del niño, relató a un medio local que una pareja los contactó asegurando que tenía el peluche pero exigía $200.000 para devolverlo. Durante las negociaciones, la familia fue amenazada con que destruirían el peluche si no accedían al pago.

El momento fue muy tenso y estuvo cargado de angustia: recibieron constantes llamadas, condiciones cambiantes y presiones emocionales. Finalmente, accedieron a pagar una suma menor a la exigida y concretaron el encuentro en una vivienda del barrio Bombal, donde les devolvieron a Tito.

“Me negociaron, me hablaron de su situación económica y del cariño que sus hijos le tomaron al peluche. Pero no puedo agradecerles. Su actitud no fue solidaria”, expresó la madre en sus redes sociales.

Pese al mal trago, la historia tuvo un final feliz: el niño pudo reencontrarse con su peluche, que es parte fundamental de su vida cotidiana. “Tenemos a Tito y mi hijo está muy feliz. Esa persona recibió lo que merecía, no lo que pretendía”, cerró Ayelén.