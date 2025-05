¿Cuánto saben los adolescentes de finanzas?

La educación financiera es una de las herramientas más importantes para todo ciudadano, especialmente para las generaciones futuras.

La educación financiera es una de las herramientas más importantes para todo ciudadano, especialmente para las generaciones futuras. Por eso, la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo una encuesta sobre educación financiera en adolescentes. El estudio estaba destinado a estudiantes de escuelas secundarias y buscaba conocer, además de sus conocimientos, su interés en relación con la temática.

“Las y los estudiantes pueden llevar a acumular deudas innecesarias, ser más vulnerables a las crisis económicas y tomar decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias negativas”, dijo Guido Lorenzino, conductor del área de asuntos económicos de la Defensoría. Poder tomar decisiones informadas acerca de su economía les ayudará a prevenir estafas, evitar compras impulsivas, desarrollar hábitos financieros saludables y prepararse para la vida adulta. Veamos cuáles fueron los resultados de la encuesta.

Comprensión general

Ante la pregunta “¿Sabés qué son las finanzas”, un 68,59% de los jóvenes dijo haber escuchado el término, pero sin tener un conocimiento claro sobre el tema. Un 23.04% afirmó saber qué eran, mientras que un 8,38% no pudo definirlas. Esto nos muestra que, aunque aún hay un conocimiento general bajo sobre las finanzas (casi el 77%), se abre el potencial interés de aprender más sobre el tema y se presenta la necesidad de instancias formativas para los adolescentes.

Luego, la mayoría expresó comodidad al hablar sobre dinero con sus familias; solo un 4,20% expresó una incomodidad constante, versus un 66,39% de los encuestados que siempre se siente bien tocando el tema. Esta es una buena señal, pero es importante ayudar a la minoría a superar los tabúes que rodean al dinero para mejorar la comunicación.

Instrumentos financieros

La pregunta “¿Cuáles de los siguientes productos y servicios financieros son más comunes para vos?” trajo resultados esperanzadores: el 77% conocía la existencia de herramientas como las tarjetas de débito y crédito, así como las cuentas bancarias y los préstamos.

Además de las operaciones bancarias, el 41,18% de los adolescentes mostró interés en aprender cómo invertir su dinero. Estos objetivos a largo plazo, pueden lograrse en la adultez con diferentes

herramientas financieras, tales como las plataformas para operar con BTCUSD o para la compra- venta de acciones. Esto puede hacerse desde el celular y de a montos pequeños, por lo que puede ser una opción complementaria a otros métodos como la compra de divisa extranjera o los plazos fijos. Sin embargo, es recomendable la comunicación abierta con adultos para evitar problemas futuros.

Más allá del bajo conocimiento general de los jóvenes y su acercamiento intuitivo a la educación financiera, hubo un consenso general sobre su importancia para el futuro. Además, la mayoría estaba interesada en aprender más sobre el tema, especialmente sobre cómo hacer un presupuesto, cómo ahorrar dinero, cómo evitar deudas y cómo usar productos y servicios financieros que estén a su alcance.

Esta encuesta pone en evidencia la importancia de integrar la educación financiera en la currícula escolar, así como de involucrar a las familias en la formación de sus hijos.

La información proporcionada no supone ninguna investigación específica de inversión. El material no ha sido elaborado de acuerdo a los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y, por lo tanto, debe considerarse como una comunicación de marketing.

Toda la información ha sido preparada por ActivTrades (“AT”). La información no contiene un registro de los precios de ActivTrades, ni una oferta o solicitud para llevar a cabo una transacción en

algún instrumento financiero. No se garantiza la exactitud de la información proporcionada.

El material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión, situaciones financieras o necesidades de la persona específica que pueda recibirlo. El rendimiento pasado no es un indicador garantizado de rendimientos futuros. AT proporciona únicamente un servicio de ejecución.

Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.