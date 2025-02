Conocé los ocho nuevos participantes que se sumaron a ‘Gran Hermano’

Este lunes 10 de febrero, Gran Hermano le dio la bienvenida a ocho nuevos integrantes a su casa. Con personalidades muy distintas entre sí y con las que ya se encuentran encerradas en el reallity que Canal 9 Televida transmite todos los días, se espera que la dinámica de una nueva vuelta de tuerca. Conocé a quiénes se sumaron a la convivencia más vista del país.

Cabe destacar que, además, Delfina de Lellis, la primera eliminada de esta edición, ingresó en reemplazo de Claudio Di Lorenzo, más conocido como “Papucho”, quien tuvo que abandonar el juego por un problema de salud; así que en realidad los ingresantes fueron nueve. Como Delfina tuvo ya su presentación oficial, acá te contamos sobre los nuevos integrantes.

Gabriela

Gabriela Gianatassio es brasileña pero al vivir en Argentina desde hace 7 años ya se siente una más de acá que de allá. “Siento que un 80% de mi corazón es argentino”, declaró la nueva jugadora de Gran Hermano en su presentación donde contó que el gran sueño de su vida es ser modelo a pesar de estudiar medicina.

Lorenzo

Lorenzo De Zuani es de Salta, allí vive y estudia Diseño Industrial. Practica deportes y aserguró que prefiere tomarse las cosas con calma. “Trato de ser lo más carismático posible y no me gusta solucionar las cosas con drama. Me tomo las cosas con calma y nada personal, entendiendo que estamos en un juego”, despachó en su video de presentación antes de entrar a Gran Hermano.

Lucía

Lucía Jazmín Patrone tiene 18 años y es de Devoto, dijo que es cantante, bailarina y actriz. Tiene 43 mil seguidores en las redes. No le gusta estudiar y disfruta de las cámaras.

Está en pareja con Lauty Gram, conocido por ser el ex novio de Eugenia “La China” Suárez. Marcelo Marcelo Carro es de Lanús, soltero. Trabaja en logística y lidera a más de 44 personas. Le gusta liderar. Es fanático de Gran Hermano y siente pasión por el juego. Dijo que se va a destacar por su presencia. Saif Saif Yousef es de El Cairo, Egipto, y vive en Buenos Aires porque su papá es diplomático en la embajada de su país natal. Lo primero que avisó el nuevo jugador es que su nombre se pronuncia “Seif”. “Yo me quedé con él y estudié odontología en la UBA. Vine sin hablar nada de español”, comentó el ingresante que vivía a diez minutos de las famosas pirámides aunque nunca fue.