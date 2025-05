Con un clásico de los 90s Shakira hizo historia en The Tonight Show con Jimmy Fallon

La interpretación estuvo cargada de nostalgia y emoción, con ovaciones desde el primer verso y un importante ambiente de comunión entre la artista y los asistentes.

Shakira eligió un lugar íntimo para colocar a su banda (guitarra, teclados, batería y bajo), con el público rodeándola en semicírculo . El momento fue mágico, ya que no sólo cantó la colombiana, sino que los asistentes tampoco dejaron ni una sola palabra sin cantar. En más de una ocasión, Shakira les daba el micrófono, para que fueran ellos los que hicieran suya la icónica canción.

Antología llegó justo después de que Shakira celebrara en el mismo programa el 20º aniversario de Las caderas no mienten, su éxito mundial junto a Wyclef Jean. En la entrevista de Jimmy Fallon, la cantante recordó cómo esa canción “alteró mi narrativa”, y bromeó: “Desde que salió esa canción, la gente me llama Shakira dos veces. Hay quienes incluso me han puesto detectores de mentiras”.