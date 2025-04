¿Cómo afectó la denuncia de Viviana Canosa el proceso de adopción del hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot?

Tras la denuncia que Viviana Canosa realizó, primero públicamente, y luego en la justicia, la adopción plena de Tati, el hijo de la conductora de La Peña de Morfi y de su esposo “está en observación”. Estaba a punto de salir y se frenó todo.

El proceso de adopción que Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot comenzaron en 2024 estaba a punto de finalizar con la tenencia plena, pero la denuncia que realizó Viviana Canosa modificaron el panorama. Todos los detalles que debe enfrentar la conductora de La Peña de Morfi, en esta nota.

La guarda definitiva de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot estaba a punto de ser otorgada. La familia ya transitaba la etapa final que concluye con el juicio de adopción, que permite que el niño pueda llevar el apellido de su nueva familia; sin embargo con las declaraciones que Viviana Canosa realizó, primero en su programa de Canal 13 y luego en la justicia cambiaron el panorama.

Al respecto, fue Marcelo Polino quien explicó que está sucediendo. “Lizy, en este momento, está en un proceso de guarda. El proceso de adopción tiene varias etapas, hay guarda provisoria, guarda definitiva. En estos días, se le iba a dar la guarda definitiva para que pueda ir al juicio por la adopción, porque una vez que se te da la guarda plena no es que el niño puede llevar tu apellido. Ahora están en el proceso de más observación, por lo que puede correr riesgo la tenencia”, destacó en el programa Puro Show.

“Entre hoy y mañana iba a salir esta resolución y no va a salir”, explicó con mucho sentir por la situación. Y, argumentó: “No va a salir hasta que no se levante el secreto de sumario, el juez de familia no va a tomar esa determinación. No se puede tomar una determinación porque no sabemos lo que declaró Viviana”.

A pesar de que, luego de todo el escándalo que se desató, Canosa se retractó sobre los dichos referidos a Lizy, el daño ya estaba hecho.Luego de presentarse en Comodoro Py con su abogado para formalizar su denuncia, la conductora de El Trece intentó despegar a su colega de Telefe de las graves acusaciones.

Todo comenzó cuando Viviana Canosa lanzó una fuerte acusación en su programa el viernes a la tarde en donde sentenció que la conductora del programa de los domingos, “vi comola señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (…) Era un sobre con dólares”, detalló al aire.

Para el lunes ya todo tenía otro tono y allí la conductora de Viviana En Vivo, disparó con munición pesada diciendo que Lizy Tagliani estaba vinculada a una red de trata de menores de edad. Dichos que fue a denunciar a la justicia federal, para lluego retractarse de vincular a la conductora de La Peña de Morfi con este hecho.

Este miércoles Lizy habló y fue muy clara, al respecto dijo que “no voy a permitir que terminen con mi imagen así”, y luego añadió que, “no voy a hablar de la adopción de mi nene”.

Cuando le consultaron por los recientes dichos de Viviana Canosa, Lizy Tagliani expresó: “No tengo nada para opinar”, y reveló: “Yo estoy triste, pero muy tranquila y segura de quien soy”.

Y sobre su asistencia a los lugares de trabajo confirmó que seguirá yendo a todos, “porque tiene la frente en alto y nada que esconder”.