Amor a Cualquier Precio y el costo de la fama: Mirá lo que hizo una actriz para frenar el “hate”

El éxito de Amor a Cualquier Precio sobrepasó cualquier expectativa, incluso algunos límites, y una actriz del elenco del proyecto que unicó a Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir.

El fanatismo que Amor a Cualquier Precio genera no es sólo algo único de Canal 9 Televida. Lo que pasa en Mendoza es sólo una mínima muestra de un suceso que se da al mismo tiempo en más de 120 países, es que la serie Yalı Çapkını, así se llamó en Turquía, se convirtió en un fenómeno televisivo que la llevó a ser la novela más vendida en la historia de la televisión de ese país. La contra cara de esa exposición la sufrió en carne propia la actriz que hizo de Pelin, Buçe Buse Kahraman, y que en las historias de las noches de Mendoza, es quien se interpone entre el amor de Seyran y Ferit. Al parecer, el fandom no sabe o no puede diferenciar la realidad de la ficción y eso hizo que la chica tuviera que apelar a la justicia para frenar el “hate”.

Todo el elenco de Yalı Çapkını está re mil fichados por el fandom, no hace falta aclarar eso. Tanto Afra Saraçoğlu, como Mert Ramazan Demir y hasta, su “archi enemiga” en la serie, Buçe Buse Kahraman cosechan seguidores por doquier, y mucha interacción de redes también.

Sin embargo, las mieles del éxito se han vuelto amargas y el lado oscuro de la fama no se ha hecho esperar, sobre todo para Buçe Buse Kahraman, quien interpreta Pelin, la amante de Ferit en la serie. En la ficción, la joven se interpone entre el protagonista y Seyran, y su actuación resulta tan creíble, que algunos no han logrado distinguir entre el papel que interpreta y la actriz que es en la vida real. Como consecuencia, Buçe ha sido objeto de fuertes críticas, insultos y burlas verbales.

En abril de 2024, la actriz hacía público lo que estaba viviendo y la decisión que había tomado al respecto. “Salir del ámbito del personaje y recibir ahora insultos dirigidos a mí como actriz es algo bastante molesto. Nadie quiere ser insultado mientras realiza su trabajo y pone esfuerzo en él. Nadie quiere que su familia y amigos sean el blanco de ataques”, denunciaba Buçe en el programa de televisión de Grace Rady.

La joven protagonista de Yalı Çapkını, de 28 años, añadía que todo tiene un límite y que el suyo ya se había rebasado, por lo que se había visto obligada a tomar cartas en el asunto: “Dado que han llegado a comentarios y rumores que han ido más allá del ámbito profesional, afectando mi carrera, hemos decidido tomar medidas al respecto”.

Durante dos años, la actriz tuvo que convivir día a día con multitud de solicitudes pidiendo que abandonara la serie, con críticas a su trabajo y con ataques directos hacia ella, su familia y amigos. “No puedo decir que esto me molestó o me afectó mucho, solo que el respeto es una de las cosas más importantes en la vida para mí. Espero ese respeto de todos”, comenzaba explicando Buçe en el programa de Ceyda Düvenci.

Debido a la escalada de estos ataques, el representante de Buçe Buse Kahraman emprendió acciones legales para impedir este tipo de conductas. “En algún momento tuve que tomar precauciones. Quería que esto sentara un precedente porque no es algo que le sucede al personaje, es algo que le sucede a la persona”, explicó para cerrar con fuerza la idea.

Seguí al pie de la letra el amor de Seyran y Ferit y todos sus impedimentos, en la ficción, cada noche en Canal 9 Televida.