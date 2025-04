Adiós al papa Francisco: las frases más recordadas de su pontificado

Desde la familia y la política, hasta la guerra, el aborto y el periodismo: un repaso por las reflexiones del sumo pontífice.

A partir de que en 2013 asumió como líder de la Iglesia Católica, el papa Francisco se destacó por su estilo directo, comprometido y, muchas veces, polémico.

Durante más de una década, ofreció cientos de homilías y entrevistas en las que no esquivó los debates más intensos de la sociedad moderna.

Con temas como guerras, desigualdad, abuso e incluso del rol de los animales en la familia, Jorge Bergoglio dejó frases que recorrieron el mundo. Su visión social y su llamado a una Iglesia más cercana a los más pobres lo convirtieron en una figura admirada por muchos y también criticada por otros, incluso dentro del mismo Vaticano.

Con el equilibrio que da la diplomacia vaticana y la firmeza de sus convicciones, logró posicionarse como una voz moral en temas sensibles tanto a nivel internacional como dentro de su propia institución.

Estas son algunas de sus frases más recordadas:

Sobre la familia

“Hay padres y madres que no pasan tiempo con sus hijos. El amor familiar necesita espacio y tiempo. No se puede vivir atrapado en la ‘dictadura del hacer’”.

“Algunas parejas no quieren tener hijos, pero sí tienen perros y gatos. Los tratan como si fueran sus hijos. Eso también dice algo de nuestra sociedad”.

“Me duele ver a personas que abandonan a sus padres en geriátricos y nunca los visitan. La verdadera caridad no es solo cantar o rezar, sino también estar presente en el sufrimiento del otro”.

“Una vez, en una audiencia, una señora me pidió bendecir a su hijo… pero era un perro. Me enojé y le dije: ‘¡Hay tantos chicos pasando hambre y usted me pide que bendiga a su perrito!’”.

Sobre el Estado y la política

“Los derechos sociales no son regalos. Requieren recursos, pero sobre todo decisiones políticas que sean justas y equilibradas”.

“La política, si realmente busca servir al ser humano, no puede estar subordinada al mercado ni a las finanzas”.

Sobre la guerra y la paz

“La paz verdadera no es solo ausencia de guerra, ni un equilibrio entre fuerzas. Es mucho más profundo”.

“La guerra siempre es una derrota. No soluciona problemas, solo destruye”.

“Basta de comercio indiscriminado de armas. Es urgente detenerlo”.

“Hoy, los conflictos ya no se libran siempre con armas tradicionales, sino con estrategias más sutiles, como el lawfare o las guerras asimétricas”.

“Ante la amenaza de una nueva guerra mundial, hay que dialogar incluso con los que parecen más difíciles o incómodos”.

Sobre el aborto

“No se puede construir paz sin respetar toda vida humana, empezando por la del niño por nacer”.

“El aborto es terminar con una vida. Quien lo practica, aunque sea médico, actúa como un sicario”.

“No se puede relativizar este tema: el aborto es la eliminación de una vida humana”.

Sobre el periodismo y la desinformación

“Hoy se pueden crear videos falsos con inteligencia artificial que incitan al odio o a la guerra. Los periodistas deben ser guardianes del diálogo y la verdad”.

“Necesitamos comunicadores comprometidos con las víctimas, con los marginados, con quienes no tienen voz”.

Sobre la Iglesia, los religiosos y los abusos

“Los conventos vacíos deberían abrirse para recibir a los refugiados. La carne de Cristo está en quienes sufren”.

“La pornografía es una adicción que afecta incluso a miembros de la Iglesia. Es una puerta por la que entra el mal”.

“No se puede tolerar el abuso sexual ni su encubrimiento. Pido a los obispos que no lo oculten, que ayuden a sanar a las víctimas y también a los agresores, que sufren una enfermedad”.