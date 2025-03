Accidente sexual: Un ex Gran Hermano terminó en el quirófano de urgencia

Se trata de Giuliano Vaschetto quien debió ser operado de urgencia y compartió todo en su cuenta de Instagram. De inmediato le llovieron comentarios al respecto.

Giuliano Vaschetto, el ex participante de “Gran Hermano” sufrió un “accidente sexual” que lo llevó directo al quirófano. No conforme con la situación, optó por compartirla en sus redes que de inmediato estallaron en preguntas y comentarios al respecto. ¿Qué le pasó al ex concursante del reality de Canal 9 Televida? Acá te contamos.

Desde la camilla de un hospital, vestido con bata médica, Giuliano, oriundo de Venado Tuerto y de 33 años, apareció en una historia de Instagram para explicar qué le había ocurrido: “Bueno, chicos, despejo dudas, me están preguntando todos. Estoy perfecto, no me pasó nada grave. Vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Nada más. Así que me operé eso que todos están pensando. Todo bien, gracias por preocuparse y quédense tranquilos”, dijo, mirando a cámara, en un video corto pero contundente para las personas que lo siguen a diario.

El clip fue suficiente para que las redes estallaran en avalanchas de comentarios y reacciones. En X, previamente conocido como Twitter, muchos se mostraron preocupados, otros reaccionaron con humor, y no faltaron los memes. “Lo liquidaron”, “No puedo tomarme esto en serio”, “¿Qué se rompió?”, “Esto es demasiado bizarro”, fueron algunas de las frases que se repitieron entre los usuarios que siguieron su paso por el reality y aún lo recuerdan por su perfil directo y su participación intensa en a lo largo de la última edición de la competencia.

Poco después, su pareja y también excompañera del programa, Jenifer Lauría, apareció en sus propias redes para llevar tranquilidad. “Bueno, ¿cómo están? Nano ya está bien. Lo operaron… Deciles vos”, dijo, mientras enfocaba al exhermanito. Y fue él quien remató desde su lugar en la cama, sin filtro: “Me corté el frenillo, gente. En un accidente sexual…”.

“Y bueno, pasaron cosas, lo importante es que está bien y haciendo reposo. Ahora me toca estar de enfermera. Gracias a todos por preocuparse, está todo bien. Durante el día les iré contando todo”, agregó Jenifer, con un tono jocoso, que mostró cómo lo estaba cuidando en plena recuperación.

En paralelo, ambos compartieron una nueva postal desde el hospital. En la imagen,se los ve frente al espejo de un baño, abrazados, con el joven todavía en bata y sosteniendo una redecilla de plástico azul en la mano. Jenifer tomó la selfie con su celular, mientras él apoya la cabeza sobre su hombro.