Participá por una cena de pastas con El 9 Televida

El 9 Televida celebra el Día de la Pasta con un sorteo imperdible: participá por una cena para dos personas y disfrutá de una propuesta ideal para compartir con alguien especial.

Hay historias de amor que nos enrollan y citas que se disfrutan mucho más con un buen plato de pasta. Para celebrar el Día de la Pasta, en El 9 Televida te invitamos a participar de un sorteo especial para que disfrutes de una deliciosa cena para dos personas.

Porque hay amores con sangre italiana y corazón al dente, y el ingrediente secreto para que una cita sea perfecta puede estar en tu plato favorito.

¿Cómo participar del sorteo?

Es muy fácil. Completá el formulario del concurso disponible en esta nota y participá por una cena de pasta para dos personas.

Este fin de semana, sorprendé a esa persona especial con una propuesta llena de sabor y disfrutá de un momento único.

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Día Mundial de la Pasta: ¿por qué se celebra?

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, una fecha que homenajea a uno de los alimentos más populares y versátiles de la gastronomía mundial. La iniciativa surgió en 1995, durante el primer Congreso Mundial de la Pasta realizado en Roma, Italia, y desde 1998 se conmemora anualmente para destacar la tradición, la variedad y la importancia de este plato en distintas culturas.

Desde los clásicos tallarines hasta los ravioles, los sorrentinos y las lasañas, la pasta es una de las grandes protagonistas de las mesas familiares y una excusa ideal para reunirse y compartir.

¡Celebrá el Día de la Pasta con El 9 Televida y participá por una cena para dos personas!