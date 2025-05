Bases y condiciones concurso: “Querés tocar en la maratón otoño por la vida”

Estas son las bases y condiciones del concurso de Canal 9 Televida para que músicos toquen en la Maratón Otoño por la Vida.

El presente concurso es organizado por Canal 9 Televida y tiene como objetivo convocar a músicos y músicas, de los diferentes departamentos de Mendoza, de cualquier edad y estilo, sean solistas o grupos, que deseen dar cuenta de su obra artística.

Se pretende, de tal forma, apoyar la visibilización de las creaciones de músicos de nuestra provincia en el marco de los 60 años de Canal 9 Televida.

OBJETO Y VIGENCIA DEL CONCURSO

El concurso buscará elegir a través de un Jurado conformado por Laly Carubín, Lucas García y Pablo Torres a tres (3) artistas, bandas y/o solistas representantes de los departamentos de Mendoza para actuar en vivo en la Maratón Otoño por la Vida, el día 11 de mayo de 2025.

El formato de la selección de los finalistas y ganadores surge de las presentes BASES Y CONDICIONES.

El simple hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de pleno derecho de todas las condiciones contenidas en las presentes bases, como así también la aceptación de las modificaciones que pudiera realizar el Organizador sobre cualquier cuestión no prevista en ellas lo que no generará derecho a reclamo alguno.

FORMATO, NOMBRE Y CONVOCATORIA.

ARTÍCULO 1° -ACERCA DE LOS PARTICIPANTES

Podrán participar bandas y/o solistas de rock, pop, reggae, tango, jazz, folclore y tropical cumbia y cuarteto, alternativo y fusión, entre otros, de los Departamentos de Mendoza.

Las postulaciones serán consideradas por un Jurado de selección integrado por 3 referentes del campo música y medios de comunicación.

Las postulaciones podrán presentarse hasta el día 2 de mayo de 2025 hasta las 22.00, sin excepción, en el sitio web y según las condiciones establecidas en Art. 3º ccy ss de las presentes Bases. Todos los participantes y/o miembros de las bandas deberán ser argentinos, con domicilio en Mendoza.

En caso de tratarse de una banda, la presentación deberá realizarse a través de uno de sus miembros, quien será quien se encargará de la coordinación y comunicación con El Organizador.

SIMULTANEIDAD

Cada participante podrá postularse en forma simultánea como solista e integrante de una banda, o como integrante de dos bandas como máximo.

ARTÍCULO 2° – INSCRIPCIÓN

Estas bases y condiciones son publicadas en: www.elnueve.com.

Las inscripciones se realizarán a través de dicho sitio web en formato digital

ARTÍCULO 3° – RESTRICCIONES

Quedan excluidos de esta convocatoria los funcionarios y el personal de planta permanente y contratado que se desempeñen en Canal 9 Televida.

Cuando circunstancias no imputables al Organizador y no previstas en estas bases o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, el Organizador podrá cancelar o modificar del concurso, efectuando los cambios operativos necesarios que no signifiquen alterar la esencia de la misma y los premios ofrecidos, procediéndose a su publicación en los mismos medios utilizados originariamente con 5 días de antelación, sin derecho a reclamo alguno por parte de los participantes.

ARTÍCULO 4° – PREMIOS

Se establecen los siguientes premios:

1.- Los 3 artistas, bandas o solistas seleccionados actuarán en vivo el día 11 de mayo de 2025 en un espectáculo musical que se va a realizar en el prediodel parque cívico de Mendoza.

Los resultados del concurso serán publicados en la página web www.elnueve.com y difundidos por redes sociales asociadas al concurso. El 5 de mayo de 2025, se darán a conocer los resultados sobre la selección de los participantes preseleccionados para actuar en vivo en el espectáculo del 11 de mayo de 2025.

Una vez publicados los resultados en la web de elnueve.com se notificará a los ganadores.

ARTÍCULO 6° MENORES DE EDAD

Para los postulantes y eventuales premiados menores de edad en los términos del artículo 25 del Código Civil y Comercial de la Nación, se requerirá la intervención de sus representantes legales y la observancia de los recaudos y formalidades en todas aquellas instancias en que así sea exigido por la normativa legal, reglamentaria y/o convencional aplicable y vigente.

ARTÍCULO 7° – JURADO Y SELECCIÓN

Las postulaciones serán evaluadas por un Jurado de Selección de propuestas.

Dicho jurado estará integrado por 3 miembros profesionales de destacada trayectoria en la disciplina: Laly Carubín, Pablo Torres y Lucas García.

Será función del Jurado de Selección definir las tres (3) propuestas finalistas ya sean bandas y/o solistas de Mendoza, seleccionados para llevar a cabo el espectáculo en vivo del 11 de mayo de 2025.

ARTÍCULO 8° – DIFUSIÓN DE LOS GANADORES

Por el hecho de participar con la presentación de sus obras en este Concurso, el postulante presta su conformidad, en caso de resultar premiado, para que se difunda su nombre y el título de la canción, en el modo, lugar, formato, soporte y/o cualquier medio que determine

NOTIFICACIÓN DE SELECCIONADOS.

Los seleccionados ganadores serán notificados únicamente por correo electrónico al correo consignado al postularse y posteriormente se publicará la información completa, en la página web www.elnueve.com.

Los participantes autorizan a la publicación de sus datos personales en mérito de lo establecido en la ley 25.326.-

ARTÍCULO 9°- DERECHOS DE IMAGEN

Los postulantes autorizan a Canal 9 Televida a utilizar todo el material e información que provean al presente concurso —incluyendo datos filiatorios, imágenes y/o sonidos y/o filmaciones— y la totalidad de las imágenes y sonidos obtenidos mediante filmaciones y/o sesiones de fotografía y/o cualquier otro medio técnico, en el marco de las actividades llevadas adelante durante la presente convocatoria, por cualquier medio de comunicación creado o a crearse, incluyendo, pero sin limitarse a material periodístico, avisos publicitarios, avisos audiovisuales, gráficos, diarios y revistas, vía pública, Internet, representaciones televisivas y/o de radiodifusión, material promocional y demás gráficas e imágenes, tanto en Argentina como en el extranjero, con la única limitación de aquellos usos que pudieran afectar el derecho al honor.

Dicha autorización comprende, pero no se limita al derecho de reproducción, distribución y comunicación al público, dejando constancia que las imágenes obtenidas en el marco de las actividades llevadas adelante por la presente convocatoria no implican el derecho de remuneración previsto en el Art. 56 de la ley 11.723 de Propiedad Intelectual. En todos los casos será mencionado el nombre de la obra y su autor.

ARTÍCULO 10° – ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO

El solo hecho de presentarse para optar a los beneficios de este régimen implica, por parte de los concursantes, el conocimiento y acatamiento de las normas establecidas en esta reglamentación.

ARTÍCULO 11° – IMPREVISTOS

Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por la intervención administrativa de Canal 9 Televida.

ARTÍCULO 12°- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Toda divergencia que pudiera surgir relacionada con la interpretación de estas Bases así como derivada de la ejecución de concurso, será resuelta por las partes por ante los Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Mendoza, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. El concurso se regirá por las leyes de la República Argentina